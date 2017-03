Mo Béjaïa : Le problème financier menace l’avenir du club

La situation financière au sein de la formation du MOB n’a pas connu une amélioration puisque les joueurs n’ont pas encore perçu leurs salaires depuis plus de six mois et ce, en dehaors des primes de matchs qui n’ont pas été versées en dépit des résultats positifs réalisés par les camarades de Messaâdia face à la JSK et le DRBT.

Alors que des promesses ont été données par le président Hassissen, les joueurs ne comptent pas rester les bras croisés. Selon certaines sources, le club est livré à lui-même en l’absence des dirigeants. Ceux-là mêmes qui sont censés les rassurer quant à leurs arriérés. D’ailleurs, ils ont tenu à interpeller les actionnaires pour une réunion d’urgence afin de trouver une solution. Alors que le point ramené de Tadjenanet a été jugé très précieux et bénéfique pour l’équipe, les joueurs devaient bouder la séance d’hier en signe de protestation contre la non-régularisation de leur situation financière. Les joueurs ont décidé d’agir de cette manière pour pousser les dirigeants à réagir. Le coach Boussaâda n’a pas caché sa colère quant au laisser-aller auquel constaté au sein du club d’autant qu’il a été déjà interpellé par les joueurs à maintes reprises sur leur situation financière.

L. Hama