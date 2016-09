Réagissez

A 24 heures du rendez-vous important face à la formation de FUS de Rabat comptant pour la demi-finale aller de la Coupe de la CAF, la tension monte à Béjaïa.

La préparation se poursuit dans la sérénité pour les Crabes du MOB, qui se concentrent uniquement sur ce match, et ce, afin d’arracher un bon résultat et prendre une belle option pour la qualification à la finale de la cette compétition. En effet, après avoir repris le chemin des entraînements mercredi dernier, les Béjaouis continuent d’affûter leurs armes en prévision de ce match, alors que le staff technique, sous la houlette du coach Nasser Sendjak, profite des dernières séances d’entraînement pour procéder aux ultimes réglages et trouver les mécanismes nécessaires pour réaliser le meilleur résultat.

Ayant constaté quelques lacunes lors de la rencontre face au CS Constantine, que le technicien en question devait procéder à de légers changements au niveau de l’équipe-type pour espérer être au top et réussir l’essentiel. D’ailleurs, le staff technique du MOB bénéficiera du retour de deux joueurs, à savoir Salhi et Khadir, qui ont réintégré le groupe, alors que les deux émigrés Yesli et Benmelouka sont out en raison de blessures qu’ils ont contractées lors de la précédente rencontre face au CSC.

Pour une meilleure concentration, les staffs technique et dirigeant ont décidé d’effectuer un mini stage au niveau de l’hôtel Alloui, et ce, depuis jeudi dernier. Le président Attia a profité de cette opportunité pour se réunir avec les joueurs et les motiver à fournir beaucoup d’efforts pour la rencontre de demain.

Sur un autre volet, la délégation du FUS de Rabat est attendue ce matin à 11h à Béjaïa avec une délégation de 40 personnes dont 20 joueurs où ils éliront domicile au niveau de l’hôtel El Raya situé dans la ville balnéaire de Tichy. Les Marocains effectueront une dernière séance d’entraînement ce soir à partir de 22h au stade de l’UMA. L’effectif de FUS de Rabat sera amoindri par les services de défenseur Nayef Aguerd en raison de sa suspension automatique.