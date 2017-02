Réagissez

Les responsables du club sportif amateur (CSA) du MO Béjaia sont décidés à agir suite à la gestion contestée du club professionnel.

Lors d’une conférence de presse tenue, hier, au niveau de leur siège, les responsables de CSA/MOB, à leur tête Mustapha Rezki et Farid Chouchaâ, ont fait savoir qu’ils ont saisi officiellement la justice par un dépôt de plainte contre la gestion de l’ex-président Boubekeur Ikhlef dont des dépenses n’ont toujours pas été justifiés au niveau du commissaire aux comptes. Selon les conférenciers, «il y avait plusieurs sommes non justifiées d’un montant de 8,83 millions de dinars, ainsi que le retrait de 3 millions de dinars du compte du club dont la date de retrait est différente par rapport à celle mentionnée dans le bilan, sans oublier ses salaires qui n’ont pas été justifiés. A cet effet, on a saisi la justice et demander un audit concernant la gestion du club, car nous considérons que certaines dépenses doivent être justifiées d’autant que le bilan de l’ex-président Ikhlef n’a pas été approuvé».

Cela se passe au moment où le club traverse une crise financière aiguë avec des employés qui n’ont pas perçu leurs salaires depuis neuf mois, ainsi que les joueurs qui attendent toujours la régularisation de leur situation financière. Par ailleurs, les actionnaires comptent se réunir avec le président Hassissen pour tenter d’évoquer la situation dans laquelle se trouve le club actuellement.