MO Béjaïa : Le club risque de lourdes sanctions

La rencontre MOB- USMA, mardi dernier au stade de l’UMA, a été entachée de graves incidents au coup de sifflet final. En effet, les supporters du MOB sont à l’origine d’une pagaille générale.





A commencer par l’envahissement de terrain, ce qui a provoqué plusieurs blessés parmi les agents des forces de l’ordre. Il y a eu des actes de saccage qui ont touché l’enceinte de l’Unité maghrébine, notamment les abris réservés aux bancs des remplaçants des deux équipes ainsi qu’au niveau des tribunes atteignant même le salon d’honneur. Selon un premier bilan établi par les services concernés, le montant des dégâts occasionnés par ces actes de saccage s’élève à 250 millions de centimes.

Par ailleurs, on dénombre 25 blessés suite aux incidents qui ont émaillé cette rencontre et dont les ultras du MOB ont été encore une fois pointés du doigt. D’ailleurs, à cause de ces incidents, le MOB risque d’écoper d’une lourde sanction et de terminer la saison à huis clos, d’autant plus qu’il a été déjà mis en sursis par la commission de discipline depuis quelques mois. La Ligue nationale devrait statuer sur cette affaire dans les prochaines heures, surtout que le MOB est appelé à disputer un match de la 21e journée samedi face à l’O Médéa.

Le nul concédé devant l’USM Alger mardi dernier n’est pas venu pour arranger les affaires du club, puisque le MOB occupe toujours la dernière place au classement avec 13 points. L’entraîneur Boussaâda, qui était présent au stade, a déclaré à la fin du match : «Nous aurions pu remporter ce match, mais la chance n’a pas été de notre côté.

On a réalisé une belle prestation et on s’est procuré beaucoup d’occasions, mais dommage qu’on n’a pas pu gagner. Cela dit, on doit rester mobilisés jusqu’à la fin de la saison, même si la mission est difficile.» Enfin, les Crabes reprendront le chemin des entraînements aujourd’hui pour préparer le match face à l’O Médéa qui devrait se jouer à huis clos.