MO Béjaïa : Le bilan financier d’Ikhlef de nouveau rejeté

Les actionnaires de la SSPA/MOB réunis en assemblée générale extraordinaire, lundi soir, ont rejeté le bilan financier présenté par l’ancien président Boubekeur Ikhlef. En cause : certaines dépenses non justifiées, notamment les mensualités perçues par Ikhlef durant son mandat. Certains actionnaires ont exigé un audit et comptent instruire le commissaire au compte pour saisir la justice. L’adoption de ce bilan financier a fait l’objet de plusieurs reports sans pour autant que toutes les dépenses soient justifiées. Sur un autre volet, les joueurs Boucherit et Lakhdari seront traduits devant le conseil de discipline pour mauvais comportement lors du stage de Aïn Témouchent.

Par ailleurs, le MOB devait affronter en match amical, hier soir, la formation de Gouraya afin de bien préparer le rendez-vous en championnat (18e journée) de ce samedi face au CS Constantine. Le staff technique pourra compter sur ses internationaux Rahmani, Khadir, Belkacemi et Yaya de retour du Gabon et de Oman.