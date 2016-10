Réagissez

Ayant décidé de programmer un stage d’une semaine en Tunisie dans un premier temps, voilà que le staff technique du MOB, en concertation avec la direction, a décidé d’annuler ce regroupement et de se préparer pour la finale de la Coupe de la CAF devant le TP Mazembe au niveau du Centre technique de Sidi Moussa.

Cette décision est motivée par le fait que le club n’aura pas le temps de se préparer en Tunisie vu que les Crabes disputeront un match de championnat le 21 octobre face au MCA, et ce, après que la ligue a refusé de reporter cette rencontre. De ce fait, les Béjaouis auront à disputer deux matches (JSK et MCA) respectivement les 15 et 21 octobre, avant de croiser le fer avec la formation congolaise du TP Mazembe pour le compte de la manche aller de la Coupe de la CAF. En attendant, les Crabes reprendront le chemin des entraînements aujourd’hui pour préparer le derby prévu pour samedi prochain à 17h au stade de 1er Novembre de Tizi Ouzou.

Le coach Sendjak tentera d’apporter les correctifs qui s’imposent et de trouver les mécanismes nécessaires pour espérer réussir le meilleur résultat possible, surtout que le moral des joueurs est au beau fixe après la dernière victoire arrachée devant le CR Belouizdad sur le score de 1 à 0).