MO Béjaïa : La préparation du derby perturbée

Réagissez

Les Crabes ont repris le chemin des entraînements, avant-hier, au niveau du stade de l’Unité maghrébine, et ce, afin de se préparer pour le derby kabyle de ce vendredi face à la JS Kabylie dans le cadre de la 22e journée du championnat de Ligue 1.

Une rencontre qui s’annonce déjà capitale pour les camarades du capitaine Fawzi Yaya, dans la mesure où une victoire demeure impérative pour espérer reprendre confiance et aborder la suite du parcours avec un moral au beau fixe. Confrontés à une série de mauvais résultats en cette phase retour, les Crabes n’auront d’autre alternative que de glaner les trois points.

La préparation a été perturbée par l’absence de plusieurs éléments à la reprise puisque pas moins de huit joueurs ont manqué ladite séance, dont Rahmani, Daif, Bouchama, Lakhdari, Belkacemi, Khadir, Ferhat et Boucherit. L’absence de ce dernier, qui n’a plus donné signe de vie depuis une semaine, a suscité moult interrogations, surtout que les dirigeants ainsi que le staff technique n’arrivent pas à le joindre. D’ailleurs, les absences non justifiées ne seront plus tolérées et les joueurs en question pourraient écoper de sanctions financières.

Il faut dire aussi que l’absence des dirigeants n’a pas permis d’assurer une bonne préparation avant ce rendez-vous important et décisif. L’entraîneur Boussaâda a tenu à déclarer à la fin de la séance qu’«il faut continuer à se battre et à croire en nos chances pour se maintenir, en réalisant de bons résultats, à commencer par ce match face à la JSK qui sera important et difficile». Il est à signaler que la rencontre entre le MOB et la JSK était programmée pour jeudi, avant d’être décalée à vendredi (16h) et se jouera en l’absence du public.