La Ligue nationale a adressé une correspondance au club béjaoui avant-hier, dimanche, le sommant de s’acquitter d’une amende financière estimée à 53 millions de centimes : 20 millions de centimes pour le payement tardif des frais d’engagement de la nouvelle saison, alors que 33 millions représentent les frais concernant le retard dans le dépôt des licences des espoirs et une licence seniors après la fin de la période des enregistrements.

Cela dit, les dirigeants du MOB auront un mois pour payer cette amende afin d’éviter d’autres sanctions. Sur un autre volet, l’ex-adjoint du coach Amrani, à savoir Adel Laâbni, a tenu à exiger la régularisation de ses arriérés dont la somme est de 130 millions représentant quelques mois de salaire qu’il n’a pas encore perçus après son départ. En attendant, c’est aujourd’hui dans la matinée que les Crabes du MOB se rendront en Tunisie où ils éliront domicile au niveau de la ville de Sousse pour un stage bloqué d’une semaine qui s’étalera jusqu’à dimanche prochain afin de se préparer pour la finale aller de la Coupe de la CAF qui aura lieu le 29 octobre prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida. La délégation est composée de tous les joueurs, ainsi que des staffs technique et médical. Une joute amicale pourrait être programmée par le coach Sendjak sur place pour peaufiner la préparation de l’équipe. Enfin, le match de la 9e journée entre l’USMH et le MOB, prévu le 28 novembre, a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation des Crabes au match aller de la Coupe de la Caf contre le TP Mazembe. Le match de la 8e journée entre le MOB et le MCA est également reporté après accord entre les deux équipes.