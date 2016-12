Réagissez

Décidément, la Ligue de football professionnel (LFP) ne sait que faire quand il s’agit de programmer un match de championnat.

Preuve en est que la rencontre de la mise à jour entre le MOB et le CAB (10e journée) a connu plusieurs changements avant d’être fixée pour mercredi. En effet, sur la demande de la formation du CAB, la rencontre a été reportée dans un premier temps à une date ultérieure avant qu’elle soit maintenue pour le lundi 19 décembre. Finalement, la LFP a opté pour sa programmation ce mercredi, étant donné que la rencontre de Ligue 2 entre la JSMB et le PAC aura lieu mardi prochain. Les dirigeants du MOB ont été irrités par cette programmation, d’autant que leur équipe est dans une situation très critique. Cela dit, les Béjaouis ont repris le chemin des entraînements, hier au stade de l’UMA, pour préparer ce match face au CAB qui revêt une grande importance pour le club. L’équipe sera amoindrie par les services de certains joueur, à l’image de Rahal, Yaya et Cheklam.

Les actionnaires devraient se réunir prochainement pour débattre du bilan de l’ex-président de la SSPA, Boubekeur Ikhlef, qui aurait été récupéré et sera soumis à l’approbation des actionnaires. Enfin, on croit savoir que l’entraîneur Bouzidi et les dirigeants vont se réunir pour évoquer le mercato hivernal ; les responsables du MOB veulent se renforcer par quatre nouveaux éléments.