MO Béjaïa : L’espoir du maintien renaît

Les Crabes ont poussé un grand ouf de soulagement après leur victoire sans appel, avant-hier, lors du derby kabyle face à la JS Kabylie (3-0), et ce, grâce aux réalisations de Belkacemi, Benmelouka et Berchiche contre son camp. Un succès mérité, qui permet aux camarades de Faouzi Rahal de conserver leurs chances intactes pour le maintien en Ligue 1. D’ailleurs, les Béjaouis ont livré un bon rendement, notamment en seconde période où ils se sont procuré de nombreuses opportunités de but dont celles transformées par Benmelouka et Belkacemi en buts. A la fin du match, l’entraîneur Boussaada s’est dit heureux en déclarant : «C’est un succès bénéfique et mérité pour nous, car il nous permettra de respirer et d’espérer réaliser notre objectif, à savoir le maintien en Ligue 1. Personnellement, je crois en cet objectif, bien que la tâche s’annonce difficile. Les joueurs ont fait leur devoir et ils sont à remercier.» La direction du MOB devrait remettre aux joueurs une prime de 20 millions de centimes et le versement de deux salaires pour les inciter à faire encore mieux pour le reste de la compétition, avec pour mission d’éviter la relégation.



L’ENTV aux abonnés absents

Le détenteur exclusif des droits de retransmission des matchs de Ligue 1, à savoir l’Entreprise publique de télévision (EPTV), n’a pas mis les pieds à Béjaïa depuis plusieurs journées pour des raisons qu’on ignore. Une décision que les responsables du club béjaoui et les supporters n’ont pas comprise, surtout qu’aucun incident ne s’est produit avec les journalistes ou les techniciens de la Télévision publique. Ainsi, la chaîne de TV publique n’a pas jugé bon de retransmettre la rencontre du derby opposant le MOB et la JSK.