Youcef Bouzidi prendra ses fonctions aujourd’hui

La nouvelle direction du MOB a été surprise par le contrat que l’entraîneur Nasser Sendjak avait signé avec le club au mois de juin dernier.

En effet, dans un exemplaire qui a été récupéré auprès des instances concernées, on croit savoir que le contrat signé par Sendjak était pour une durée de trente six mois, pour un salaire mensuel de 520 millions de centimes alors qu’il se trouve actuellement en congé de maladie. D’ailleurs, ce contrat expire le 8 juin 2019 puisqu’il a débuté le 8 juin dernier. Un montant jugé exorbitant par les actionnaires et les observateurs, surtout que le club béjaoui n’a pas les moyens de payer un tel salaire sachant que les dettes actuelles du club dépassent les 15 milliards de centimes. Sur un autre registre, l’attaquant Yesli a repris les entraînements samedi dernier en solo à Béjaïa en attendant de retrouver ses camarades lors de la séance de la reprise, prévue pour cet après-midi.

Le joueur en question, qui n’a pas donné signe de vie depuis plusieurs semaines, sera traduit devant le conseil de discipline pour justifier son absence. Il risque une lourde sanction. Sur un autre volet, après avoir été éliminés par le NAHD en coupe d’Algérie samedi dernier (0-1), les Béjaouis seront appelés à se focaliser sur le championnat pour tenter de quitter la zone de turbulences et de renouer avec les bons résultats. Un périlleux déplacement attend l’équipe ce week-end à Sétif pour y affronter l’ESS. Enfin, le nouvel entraîneur Youcef Bouzidi débutera son travail aujourd’hui.