Réagissez

L’affaire du milieu de terrain malien du MOB, en l’occurrence Soumeila Sidibé, est loin de connaître son épilogue. En effet, bien qu’un accord ait déjà été trouvé avec les responsables du club algérois du MCA pour le transfert de ce joueur cet été, il n’en demeure pas moins que le Malien refuse toujours de jouer pour le Doyen.

Selon les informations en notre possession, la décision du joueur est motivée par le fait que le salaire qu’il devrait toucher au MCA est inférieur à celui que les dirigeants usmistes lui ont proposé auparavant. Le joueur aurait même affiché son vœu d’évoluer au sein du club de Soustara, et ce, pour diverses raisons. Jusqu’à hier, le joueur maintenait sa décision et cette affaire n’a pas encore été close.

En attendant, les Crabes continuent de se préparer en Tunisie au niveau de la localité de Hammam Bourguiba, en prévision de la nouvelle saison, où ils ont donné la réplique avant-hier à la formation de CS Constantine évoluant en Ligue 1.

Un match qui s’est soldé sur un score de parité (0-0) et le staff technique du MOB a bien profité de cette joute pour tester tous les joueurs et avoir une idée précise sur eux. Le coach Mustapha Biskri s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs en déclarant : «Nous sommes satisfaits de la réaction des joueurs, notamment sur le plan physique, et nous tâcherons de faire encore mieux lors des prochaines joutes amicales.» Une autre rencontre amicale devrait avoir lieu aujourd’hui face à un club tunisien, avant de conclure ce stage par un dernier match contre l’O. Médéa jeudi prochain.