MO Béjaïa : Hommage aux 13 martyrs du club

Réagissez

L’association des anciens joueurs du MOB a pris une belle initiative, samedi dernier, à l’occasion de la Journée du chahid, avec une série d’hommages à la mémoire des 13 martyrs du club tombés au champ d’honneur.

Un riche programme de festivités, dont un match gala entre les anciens joueurs du MOB et ceux de la JS Djijel étaient au menu. Des conférences ont également été programmées lors de cet événement et des cadeaux symboliques ont été remis aux familles des 13 martyrs. Il faut signaler que plusieurs personnalités sportives ont pris part à cette cérémonie dont des anciens joueurs de la glorieuse équipe du FLN, à l’image de Mohamed Maouche et Hamid Zouba, ainsi que du sélectionneur adjoint de l’EN, Nabil Neghiz, aux côtés de la famille révolutionnaire, les autorités locales ainsi que des anciens joueurs du MOB.

Cette initiative se veut être une manière de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué aux succès du MOB des années durant avant que le Mouloudia intègre la Ligue 1.

Sur un autre volet, les Crabes du MOB ont repris le chemin des entraînements hier au stade de l’UMA pour préparer le rendez-vous de ce week-end face au RC Relizane. Par ailleurs, la commission de discipline de la LFP devrait rendre son verdict aujourd’hui concernant les incidents qui ont émaillé la dernière rencontre face à l’USMA, où des actes de saccage et d’agression ont été enregistrés.