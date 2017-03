MO Béjaïa : Hassissen quitte l’hôpital

Réagissez

Hospitalisé à Tadjenanet puis à Béjaia, suite à un malaise qu’il a eu après le match face au DRB Tadjenanet, disputé le week-end dernier, le président du MOB, Farid Hassissen a quitté l’hôpital de Béjaia où il était en observation et se trouve chez lui, après avoir vu son état de santé s’améliorer, ce qui a soulagé beaucoup sa famille et celle du MOB. Sur un autre registre, les Crabes ont repris le chemin des entraînements avant-hier au niveau de stade de l’Unité Maghrébine et ce, afin de préparer le rendez-vous de ce week-end face à l’O Médéa comptant pour la mise à jour du calendrier.

Un match qui s’annonce déjà capital d’autant que les Crabes n’auront pas le droit à l’erreur s’ils veulent continuer à espérer atteindre leur objectif à la fin de la saison : se maintenir parmi l’élite. Une reprise tronquée les absences de Lakhdari, Belkacemi et Khadir. Les joueurs qui ont participé au stage de la sélection militaire devaient reprendre hier pour se préparer avec le reste du groupe, tandis que Belkacemi et Yaya sont soumis aux soins afin qu’ils puissent reprendre leurs forces dans les meilleurs délais. Par ailleurs, expulsé lors du dernier match face au DRB Tadjenanet, l’attaquant du MOB, Yacine Salhi, a écopé de deux matches de suspension. Sur un autre volet, la direction du club béjaoui a décidé de résilier le contrat du joueur Boucherit pour absences répétées. Le joueur sera convoqué pour les jours à venir afin de procéder à la résiliation de son contrat avec le MOB.