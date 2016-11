MO Béjaïa : Hassissen nouveau président du conseil d’administration

Réagissez

Farid Hassissen (à droite sur la photo) a remplacé Zahir...

Comme il fallait s’y attendre, l’assemblée générale extraordinaire tenue par les actionnaires de la SSPA/MOB, jeudi dernier au niveau de l’hôtel des Hammadites, en l’absence de Attia et Ouzbidour, a débouché sur l’élection de Farid Hassissen comme nouveau président du conseil d’administration, en remplacement de Zahir Attia.

En effet, lors de cette AGE, plusieurs points ont été inscrits à l’ordre du jour, notamment le retrait de confiance au président Attia pour «gestion unilatérale», ainsi que la situation des bilans de l’ex-président Ikhlef et l’avenir du club. Jugeant qu’Attia a failli à ses engagements, il a été décidé de procéder à sa destitution par tous les actionnaires présents en procédant au retrait de confiance. Par la suite, les actionnaires ont élu Farid Hassissen comme nouveau président de la SSPA/MOB pour les mois à venir. Lors d’une conférence de presse tenue dans la matinée d’hier vendredi, Hassissen a tenu à parler de la difficulté de la tâche qui l’attend à l’avenir, en déclarant : «Je suis conscient de ce qui m’attend et les actionnaires m’ont donné des garanties pour m’assister dans ma mission, car je suis persuadé que cela ne sera pas facile et le club a besoin de tout le monde en ces moments cruciaux.» Le représentant des actionnaires, Mustapha Bouchebah, a tenu à déclarer : «Nous avons jugé urgent de procéder à l’élection d’un nouveau président pour remettre de l’ordre dans la maison, car la situation était catastrophique. De ce fait, on s’est réunis et nous avons procédé à l’élection de Hassissen comme nouveau président tout en nous engageant à l’assister dans sa mission pour permettre au club de retrouver sa sérénité.

D’ailleurs, tous les actionnaires se sont engagés à mettre la main de la poche pour débloquer la situation dans l’immédiat.» A propos de l’avenir du staff technique, notre interlocuteur a tenu à ajouter que cela sera étudié après le match face à l’USMBA, tout en se montrant prêt à continuer à travailler avec le staff actuel. Les actionnaires ont accordé un délai d’un mois à l’ancien président Ikhlef pour présenter son bilan intégralement. Il est à signaler que Bachiri et Aïssou seront les signataires aux côtés de Hassissen.