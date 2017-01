Réagissez

Farid Hassissen, président du MOB

Les actionnaires de la SSPA/MOB, qui se sont réunis dimanche dans la ville balnéaire de Tichy, ont refusé à la majorité la démission présentée par le président Farid Hassissen vendredi dernier, et ce, en considérant que le moment n’était pas opportun pour apporter des changements à la tête du conseil d’administration du club.

C’est ce qu’a déclaré le porte-parole Mustapha Bouchebah lors d’une conférence de presse tenue hier au niveau du siège du club : «Nous avons décidé de refuser la démission de Hassissen, car nous avons jugé que ce n’était pas le moment d’opérer des changements. Le club a besoin de sérénité et de finances pour qu’il puisse faire face aux nombreuses dépenses et espérer réaliser les objectifs tracés.»

Par ailleurs, au cours de cette réunion, il a été décidé d’installer les commissions, dont celle de recrutement qui sera composée de Hassissen, Sadji, Adrar Rezki, en plus de celle des finances qui aura à fournir l’argent pour se renforcer durant cette période des transferts.

Concernant la barre technique, on croit savoir que les dirigeants sont en train de négocier avec trois techniciens dont Henkouche et Simondi, et ce, en attendant de trancher. Ils ont déjà entamé des contacts avec certains joueurs, à l’image de Boucherit (MCA) et Mansouri (USMA) pour se renforcer en prévision de la phase retour.

Enfin, vu que certains joueurs du MOB sont retenus avec la sélection militaire qui va participer au Mondial qui aura lieu à Oman, la direction du MOB a adressé une correspondance à la LNF pour demander le report des premiers matchs de cette phase retour..