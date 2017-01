MO Béjaïa : Hamzaoui quatrième recrue

Réagissez

Les dirigeants du MO Béjaïa devraient concrétiser l’arrivée de leur quatrième recrue hivernale aujourd’hui, avec le gardien de l’ASO Chlef, Amar Hamzaoui, qui a trouvé un accord concernant les modalités de son transfert en attendant de parapher son contrat.

Par ailleurs, on attend toujours l’arrivée de l’attaquant de l’ES Sétif Boulemdaïs pour que la direction de Hassissen puisse clore le volet recrutement. Sur un autre registre, le staff technique du MOB composé jusque-là de Mohamed Henkouche et Kacem Salim, pourrait être renforcé par l’arrivée d’un entraîneur des gardiens en la personne de Kadim, qui a déjà trouvé un accord avec les dirigeants. En attendant, les dirigeants du MOB en concertation avec le coach Mohamed Henkouche ont opté pour un stage en Tunisie qui débutera samedi prochain pour une durée d’une semaine, et qui sera ponctué par quelques joutes amicales devant des clubs locaux probablement. L’affaire du défenseur Bencherifa continue d’alimenter les débats après que Henkouche ait décidé de le maintenir dans l’effectif, alors que les dirigeants veulent le libérer. Enfin, l’attaquant Yacine Salhi devrait prolonger son contrat jusqu’en 2019 puisqu’il a donné son accord aux dirigeants et l’officialisera dans les prochains jours.