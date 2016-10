Réagissez

De retour de Sousse, les Béjaouis reprendront le travail mercredi...

Le MO Béjaïa a achevé, hier, son stage de préparation de la finale de la Coupe de la CAF effectué en Tunisie durant six jours.

Un regroupement durant lequel le staff technique, sous la houlette du coach Nasser Sendjak, a bien profité des séances d’entraînement pour apporter les derniers réglages et trouver les mécanismes nécessaires pour contrer la formation du TP Mazembe dans une rencontre qui ne s’annonce pas facile pour les Béjaouis.

Ainsi, ayant décidé de se rendre dans la ville tunisienne de Sousse pour s’éloigner de la pression, les camarades de Ferhat ont bien réagi au programme mis en place par le staff, puisque le coach du MOB s’est montré satisfait des conditions du déroulement du stage en affirmant : «Je crois que nous avons bien profité de ce stage pour recharger nos batteries et corriger nos erreurs afin d’assurer la meilleure préparation pour cette finale qui sera difficile et importante pour nous.

On aura encore le temps de combler nos lacunes avec le dernier regroupement prévu à Sidi Moussa et être aptes pour livrer le meilleur rendement possible devant cette équipe de TP Mazembe.» Les Béjaouis, qui sont rentrés hier soir de Tunisie, devraient bénéficier de deux jours de repos accordés par le staff technique avant de rallier la capitale pour un regroupement de trois jours au Centre technique national de Sidi Moussa où il sera question de procéder aux ultimes réglages avant le rendez-vous africain prévu ce samedi à partir de 20h30 au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Sur un autre volet, le président du MOB, en l’occurrence Zahir Attia, s’est réuni avec les joueurs pour les rassurer concernant leur argent en leur promettant de les régulariser avant la finale, alors que les supporters attendent toujours que les billets soient disponibles à Béjaïa pour se les procurer et assister à cette finale et soutenir leur équipe.