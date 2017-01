Réagissez

Appelés à disputer un match important ce week-end devant le CS Constantine, les Crabes du MO Béjaïa ont repris le chemin des entraînements hier au stade de l’UMA sous la houlette du coach Mohamed Henkouche, et ce, afin de bien se préparer pour la reprise de la compétition officielle, après plus d’un mois d’arrêt. Après le report des deux précédentes rencontres devant l’USM Alger et le DRB Tadjenanet, les béjaouis ont entamé la dernière ligne droite de cette préparation hivernale où le staff technique compte procéder aux réglages nécessaires et trouver de nouveaux mécanismes qui permettront au club de sortir de sa mauvaise situation. En effet, après une bonne réaction des joueurs lors de stage effectué à Aïn Témouchent, le premier responsable de la barre technique mise beaucoup sur le renfort effectué durant cet hiver pour réaliser un nouveau départ et réussir de meilleurs résultats.

De ce fait, le coach a déjà préparé son programme pour cette semaine avec notamment une rencontre amicale face au MB Bouira ce mardi au stade de l’UMA, qui servira de répétition générale avant d’affronter le CS Constantine ce week-end pour le compte de la 18e journée du championnat de Ligue 1. Sur un autre volet, le milieu de terrain Malek Ferhat sera indisponible pour une durée d’un mois en raison d’une blessure. Le joueur est soumis actuellement à un programme spécifique prescrit par le médecin du club après les examens effectués en Tunisie. Enfin, la direction du club compte procéder à une régularisation partielle des joueurs afin de les motiver pour la suite du parcours.