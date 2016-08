Réagissez

La Confédération africaine de football (CAF) vient de fixer la date des demi-finales. Le représentant algérien, le MO Béjaïa, sera aux prises avec les Marocains du FUS Rabat ; l’aller est prévu pour le 16 septembre à Béjaïa et le retour pour le 23 du même mois.

Ainsi, les Crabes auront l’opportunité d’assurer une bonne préparation avec la trêve qui sera observée par le championnat ce week-end. Les Crabes du MO Béjaïa reprendront le chemin des entraînements aujourd’hui, au stade de l’UMA, afin de se préparer pour la prochaine rencontre du championnat face au CS Constantine, mais aussi pour la manche aller de la Coupe de la CAF face au FUS de Rabat.

Cette trêve tombe à pic pour les Béjaouis afin d’assurer la meilleure préparation possible en prévision de la suite du parcours. Toutefois, concernant le déplacement au Maroc, la direction a décidé de se déplacer avec une délégation de 36 personnes, dont 20 joueurs ainsi que les staffs médical et technique. Le président Zahir Attia sera le chef de la délégation et sera accompagné par le nouveau manager général, à savoir Laroussi. Le déplacement devrait avoir lieu le 21 septembre, soit deux jours avant la rencontre.

Sur un autre volet, la Ligue de football professionnel (LFP) devrait procéder au report des deux rencontres de championnat du MOB face respectivement au CRB et l’O Médéa (4e et 5e journées), en raison des deux demi-finales de la compétition africaine. Le staff technique, qui n’a pas encore reçu la confirmation concernant le report, devrait donc pousser un grand soupir de soulagement, surtout que la fatigue a influé négativement sur le rendement des joueurs lors de leur dernière prestation.

Cette trêve sera aussi une aubaine pour récupérer les blessés, à savoir Ferhat, Salhi, Rahmani et Khadir, alors que le staff technique en profitera pour apporter les réglages qui s’imposent afin que l’équipe puisse être plus performante et percutante pour la suite du parcours.