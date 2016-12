MO Béjaïa : Bouzidi signe son contrat

Réagissez

Youcef Bouzidi ne quittera pas la barre technique du MOB malgré les rumeurs qui ont circulé concernant son départ.

Le technicien algérois a confirmé à la fin du match face à la JS Saoura : «Je viens de signer mon contrat et j’ai déjà une meilleure idée sur le groupe. Désormais, je vais instaurer la discipline, car ça ne peut pas continuer ainsi. La situation est inquiétante, mais je vais relever le défi et faire de mon mieux pour sauver le club. J’ai connu une telle situation avec le NAHD et la place que le MOB occupe actuellement ne me fait pas peur.» Youcef Bouzidi a laissé entendre que certains joueurs seront libérés durant cet hiver : «Je ne vous cache pas que des joueurs m’ont déçu par leur rendement et on va procéder à la libération de certains d’entre eux.» En attendant l’établissement de la liste officielle, on croit savoir que Cheklam, Daif, Bencherifa et Bentayeb en font partie.

Le match nul concédé devant la JS Saoura va contraindre les Béjaouis à aller chercher un bon résultat, mardi, face à l’USM El Harrach dans le cadre de la mise à jour du calendrier (9e journée). La préparation a déjà commencé et les Crabes se rendront dès demain dans la capitale. Il est à signaler que le porte-parole du club, Mustapha Bouchebah, a été victime d’une agression d’un groupe de supporters à la fin du match.