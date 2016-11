Réagissez

Le nouvel entraîneur du MOB, Youcef Bouzidi, est prêt à relever le défi pour faire sortir le club de la mauvaise situation dans laquelle il se trouve actuellement.

Ayant dirigé sa première séance, l’ex-entraîneur du NAHD dira d’emblée : «La situation du club est difficile, car il occupe la dernière place au classement. De ce fait, on doit conjuguer tous les efforts pour le sortir de cette mauvaise passe en empochant le maximum de points lors des matchs restants. De ce fait, on vise au moins 19 points pour conserver nos chances intactes, bien que notre tâche est difficile.» Néanmoins, Bouzidi a fait un constat amer sur l’état des joueurs en déclarant : «J’ai constaté un déficit physique chez les joueurs qui terminent difficilement les matches et le moral des joueurs est à plat à cause des mauvais résultats et cela nécessite un grand travail psychologique pour leur permettre de reprendre leurs forces.» Bouzidi accorde un intérêt particulier à la rencontre face à l’ES Sétif. «Ce sera un match difficile mais capital que nous devons bien négocier», confie-t-il.

A propos de l’effectif, Bouzidi a laissé entendre qu’un renfort s’impose : «Nous tâcherons de renforcer l’équipe durant le mercato hivernal, notamment en attaque pour espérer atteindre les résultats escomptés.» Alors que la direction a déposé un recours concernant la sanction infligée au club (quatre matches à huis clos), la Ligue nationale vient de programmer le match de la mise à jour face au MC Alger (7e journée) pour mardi prochain, après avoir été prévu initialement pour lundi.