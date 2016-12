Réagissez

L’entraîneur du MOB, Youcef Bouzidi, n’a pas assisté aux séances d’entraînement effectuées par son équipe au stade de l’UMA, puisque c’est le préparateur physique Boussaâda qui assure la préparation de l’équipe. Le technicien algérois a exigé de la direction du club de lui payer deux mois de salaire comme cela avait été convenu auparavant.

L’absence de Bouzidi aux entraînements a irrité la direction du club, d’autant plus que le MOB est appelé à disputer un match capital ce mercredi face au CA Batna dans le cadre de la mise à jour du calendrier. Selon les dirigeants, le problème devrait être réglé aujourd’hui. Sur un autre volet, on apprend de sources bien informées que la FIFA a adressé un courrier à la direction du MOB, la sommant de procéder à la régularisation de l’ex-joueur sénégalais Gallas qui a signé au profit du club, durant l’été 2015, sans être qualifié à cause d’un problème de TMS et de papiers nécessaires. Ayant saisi la FIFA, le joueur en question vient d’obtenir gain de cause et réclame la somme de 320 millions de centimes. En plus de cette affaire, la direction doit aussi régulariser l’ex-entraîneur Sendjak d’un montant de 1,250 milliard de centimes.