MO Béjaïa : Boussaâda pressenti pour remplacer Henkouche

C’est officiel, l’entraîneur Mohamed Henkouche a décidé de se retirer de la barre technique du MOB, et ce, après avoir subi des pressions, voire des menaces de la part d’un groupe de supporters.

Lors de la séance de la reprise qui s’est effectuée en fin d’après-midi samedi dernier au stade de l’Unité maghrébine, un groupe de supporters a fait une descente au stade pour assister aux entraînements et demander des explications quant aux deux derniers mauvais résultats réalisés par l’équipe. Cependant, à la fin de la séance, des supporters ont fait irruption au niveau des vestiaires où ils ont insulté les joueurs et le staff technique, avant de demander à l’entraîneur de partir au risque de connaître un autre sort s’il reste à Béjaïa.

C’est ce qu’a déclaré l’entraîneur Henkouche : «J’ai subi des menaces et des pressions pour démissionner. Certains supporters m’ont demandé de me retirer de la barre technique, sinon je vais subir un autre sort, si je continue à travailler. Il faut dire que ce groupe de supporters s’en est pris à nous à la fin de la séance dans les vestiaires en nous insultant et menaçant. Devant une telle situation, j’ai pris la décision de me retirer, car je ne peux plus travailler dans de telles conditions, bien que j’étais prêt à relever le défi pour mener l’équipe à bon port.» Une réunion entre le coach Henkouche et les dirigeants a eu lieu dans la soirée, où il a été procédé à une séparation à l’amiable. La séance d’hier a été dirigée par le DTS Amar Allou qui devrait aussi être sur le banc ce mardi face à l’USM Alger. Concernant la nomination d’un nouvel entraîneur, on apprend que l’ex-préparateur physique Boussaâda, qui a permis au MOB de remporter son match face au CAB lors de la phase retour, est pressenti pour faire son retour. L’entraîneur Abdelkrim Bira est lui aussi pressenti pour succéder à Henkouche.