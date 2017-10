MO Béjaïa : Biskri satisfait mais vigilant

Réagissez

Le MO Béjaïa continue son ascension et les bons résultats qu’il ne cesse de réaliser depuis le début de saison, en s’imposant vendredi dernier à domicile devant le GC Mascara (4-2) grâce au doublé de Nezouani ainsi que les réalisations de Belkacemi et Mohli.

Une victoire qui permet aux poulains du coach Mustapha Biskri de s’emparer de la première place et de maintenir son invincibilité avec cette cinquième victoire consécutive. Tablant sur le fait de récolter le maximum de points durant cette phase aller, les Crabes ne comptent pas s’arrêter là puisqu’ils affichent une grande détermination pour aller chercher d’autres succès à l’avenir. Le premier responsable de la barre technique a tenu à déclarer à la fin du match : «Je pense que c’est une bonne opération pour nous en réussissant à enchaîner avec un autre succès qui nous permettra de maintenir notre belle série et d’aller chercher d’autres résultats positifs afin de faire le plein en cette phase aller. Toutefois, on ne doit pas s’enflammer car le parcours est encore long. On est qu’à la sixième journée du championnat. Le plus important est de rester sur cette bonne dynamique pour espérer réaliser notre objectif en fin de saison». En réussissant à s’imposer avec un tel score, les Béjaouis affichent leur ambition de retrouver l’élite à la fin de la saison et ce, en occupant désormais la première place avec 16 points au classement général.