MO Béjaïa : Biskri réussit son pari

Le coach du MO Béjaia, Mustapha Biskri est en train de réussir son pari en parvenant à enchaîner avec deux succès à l’extérieur devant respectivement le RC Kouba et le MCE Eulma, se mettant au diapason des ambitions des supporters mais aussi des dirigeants, qui ont mis beaucoup de moyens pour espérer retrouver l’élite. En effet, en dépit du faux pas concédé at-home lors de la première journée devant l’ASM Oran, le technicien algérois et son team se sont rachetés en enchaînant deux précieux succès qui leur permettent d’occuper le podium avec un total de sept points. Décidés à rester sur cette lancée, les Béjaouis ont entamé les préparatifs de la prochaine rencontre face à l’A Bou Saâda depuis avant-hier lundi avec la reprise des entraînements au niveau du stade de l’UMA et ce, avec l’intention de réaliser la passe de trois et de décrocher à l’occasion la première victoire à domicile. L’attaquant Belkacemi, buteur lors de la précédente rencontre face au MCEE, annonce d’ailleurs la couleur : «Nous avons déjà mis la dernière rencontre de côté et nous sommes uniquement concentrés sur ce match de vendredi face l’ABS. Nous visons un troisième succès d’affilée pour maintenir notre belle série et surtout se mettre sur le bon chemin pour réussir à décrocher le ticket pour la Ligue 1 à la fin de la saison». Le staff technique devrait bénéficier du retour de l’attaquant Rahal pour la rencontre de ce vendredi face l’ABS.