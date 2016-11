Réagissez

Le changement au niveau de la barre technique du MO Béjaïa semble inévitable puisque le coach en chef, Nasser Sendjak, a émis le vœu de quitter le club dans les prochains jours. En attendant de connaître le sort réservé au président Zahir Attia lors de la réunion extraordinaire des actionnaires prévue demain et ayant pour ordre du jour le retrait de confiance au président actuel, voilà que des proches du club préparent déjà la succession de celui qui a permis au MOB de disputer une finale historique en Coupe de la CAF.

Selon nos sources, Abdelhak Bencheikha fait l’objet d’un intérêt particulier, d’autant plus que si le président Attia venait à être éjecté, Sendjak et son staff le suivront, ouvrant ainsi la voie à un changement à la barre technique. Sur un autre registre, les coéquipiers de Faouzi Yaya reprendront le chemin des entraînements cet après-midi au niveau de stade de l’UMA pour préparer le match de samedi prochain face à l’USM Bel Abbès dans le cadre de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Une reprise qui sera marquée certainement par la présence de Sendjak, mais aussi par l’absence des joueurs émigrés, notamment Touati et Yesli qui ne semblent pas chauds à l’idée de poursuivre leur aventure avec le MOB, eux qui ne jouent que rarement. Deux éléments qui n’ont rien apporté au club depuis leur arrivée l’été dernier, en dépit de leur gros salaires mensuels estimés à plus de 200 millions de centimes.