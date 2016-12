Mo Béjaïa : Aït Djoudi, Belhout et Mihoubi sur les tablettes

Réagissez

Suite au départ de l’entraîneur Youcef Bouzidi, la direction du MO Béjaïa a engagé une course contre la montre pour trouver un nouvel entraîneur dans les meilleurs délais.

De ce fait, on croit savoir que les dirigeants ont inscrit sur leurs tablettes quelques noms de techniciens algérois pour tenter de mener l’équipe à bon port et la sortir de cette mauvaise situation dans laquelle elle se trouve actuellement. On évoque, entre autres, Azzedine Aït Djoudi, Rachid Belhout et Mohamed Mihoubi. La direction va se réunir dans les prochaines heures pour trancher cette question et engager un nouvel entraîneur qui aura à préparer la phase retour avec l’objectif de réaliser un sans-faute pour espérer se maintenir parmi l’élite.

Occupant la dernière place au classement avec 8 points seulement, les Béjaouis se trouvent déjà confrontés à une situation délicate. En attendant la rencontre de samedi face au NA Hussein Dey, le team sera dirigé par Boussaâda Abdelwahab qui assure la préparation de l’équipe, puisque le nouvel entraîneur ne sera nommé qu’en début de semaine, juste avant le match retard face au CA Batna.

Sur un autre registre, la direction du club n’a pas apprécié le fait que la Fédération algérienne de football ait opéré une ponction de 1,6 milliard de centimes sur la prime qui revient au club et accordée par la CAF au MOB après sa finale de la Coupe de la CAF disputée devant le TP Mazembe. Une ponction qui a d’autant plus exacerbé les responsables du MOB, du moment que l’instance que dirige Mohamed Raouraoua s’était engagée à prendre en charge le déplacement de l’équipe à Lubumbashi. Avec cette ponction, le MOB ne bénéficiera que de 1,2 milliard de centimes du montant total de la prime de la CAF, après déduction des frais d’engagement et le payement des amendes.