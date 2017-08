Réagissez

Larbi Mecheri, ancien secrétaire général de la Fédération algérienne de handball et de la Fédération des sports universitaires, vient d’être désigné comme secrétaire général de la Direction de la jeunesse, des sports et loisirs de la wilaya d’Alger (DJSL). Ce poste était vacant depuis plusieurs années après le départ de Hadj Faouiri. Par ailleurs, en cette période estivale, c’est le chef du service investissement, Nacer Bendebah, qui assure l’intérim au niveau de la Djsl, suite au congé annuel du directeur Tarek Krache.

Les autres postes, à savoir celui de chef des sports occupé par Atbi Mohamed et celui de la jeunesse par Nacer Messaoudi, sont maintenus. Il semblerait, aux dernières nouvelles, qu’après les walis et les chefs de daïra, un mouvement au niveau des 48 DJSL sera opéré prochainement. Il y aura des départs en retraite, des promotions et de nouvelles affectations.