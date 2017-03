MJS : La loi 13-05 sera révisée

Réagissez

Les textes d’application de la loi 13-05 seront révisés, c’est ce qu’a annoncé hier après-midi le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, en marge de la deuxième cérémonie de remise des aides aux clubs de football amateur qui s’est déroulée à la salle de conférence de l’Office du complexe olympique (OCO) Mohamed Boudiaf (Alger).

D’après la tutelle, la révision de la loi sus-citée est due aux lacunes constatées sur le terrain. Dans son discours de clôture qui a réuni plusieurs présidents de ligues de football, Ould Ali a déclaré entre autres que «dans le cadre de l’opération de renouvellement des instances sportives et des évaluations menées par nos services, on a constaté des lacunes relatives à l’exécution des textes en vigueur. L’une de ces lacunes est l’absence des deux instruments importants, le collège technique et la commission des finances». Le ministre, qui a abordé d’autres sujets, n’a pas évoqué la récente assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algérienne de football (FAF) dont les bilans moral et financier ont été approuvés à l’unanimité.