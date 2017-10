Réagissez

On pensait que la crise entre le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et le Comité olympique algérien (COA) était réglée, mais voilà qu’elle refait surface.

Il y a une semaine le COA avait saisi les fédérations sportives afin d’établir une liste préliminaire des athlètes susceptibles de participer aux Jeux méditerranéens de Tarragone (22 juin-1juillet 2018) et aux Jeux africains de la jeunesse (qu’abritera Alger du 18 au 28 juillet 2018). A la surprise générale, seules trois fédérations dont celle de football ont répondu au COA, en transmettant la liste de leurs sportifs. Tandis que les autres fédérations reconnues par le Comité olympique algérien se sont réunies mercredi dernier au centre sportif de Ghermoul, et ont décidé de ne pas transmettre lesdites listes, au motif qu’ils ne reconnaissaient pas l’actuel bureau exécutif du COA. Sans pour autant faire un communiqué, les présidents ou leurs représentants semblent décidés à aller loin.

Cette attitude, à la limite surréaliste, pourrait s’avérer aventurière, d’autant plus que les Jeux africains de la jeunesse se dérouleront dans notre pays. La participation de l’Algérie aux JM de 2018 qui précéderont ceux d’Oran en 2021 est également importante. Pour rappel, le Comité internationale olympique (CIO) a validé l’actuelle composante du bureau exécutif du COA à sa tête Mustapha Berraf, élu en mai dernier, alors que certaines fédérations qui ont déposé plainte contre les membres élus du COA ont été déboutés par le CIO et le TAS algérien. Par ailleurs, selon nos sources, deux membres du bureau exécutif du COA ont été convoqués mercredi soir par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et priés de quitter leur poste, faute de quoi il seront sanctionnés par leur administration respective. Cela va être confirmé dans les tout prochains jours.

Berraf lance un appel au dialogue

Le président du COA, Mustapha Berraf, a réitéré son appel au dialogue et à la concertation en direction des partenaires de son institution, dans l’intérêt exclusif des athlètes algériens qui doivent affronter les nombreux défis qui les attendent à l’orée des Jeux africains de la Jeunesse et des Jeux méditerranéens à Tarragone. «Je lance un appel également aux présidents de fédération concernés et amis à se mobiliser autour de leurs staffs afin de mener à bien les missions qui leur sont dévolues par la loi algérienne ». A noter que Mustapha Berraf est le 1er vice-président de l’ACNOA et membre de l’exécutif de l’ACNO.