MJS : 100 postes budgétaires gelés

Les postes budgétaires d’une centaine de nouveaux conseillers en sport viennent d’être gelés par le Premier ministère, au grand dam des nouveaux diplômés. C’est ce que nous ont révélé hier les représentants des conseillers qui se sont rendus à notre rédaction. Ces derniers, fraîchement diplômés en juin dernier, sont montés au créneau en vue de dénoncer cette décision des pouvoirs publics.

Sur la base des arrêtés (15 décembre 2013 et 23 juillet 2014) signés par l’ancien ministre de la Jeunesse et des sports Mohamed Tahmi, les 100 conseillers en sport ouvrent droit à des postes de travail. «Nous revendiquons notre droit conformément à la loi algérienne. Nous considérons que le blocage des postes de travail est illégal. Les arrêtés signés à l’époque par le ministre Tahmi font foi, et on insiste pour affirmer haut est fort que nous ne sommes pas visés par la dernière mesure du gouvernement relative au gel du recrutement dans la Fonction publique. Pour cela, on réclame l’application de la loi. En attendant, nous allons investir la rue ce mercredi à travers un sit-in devant le ministère de la Jeunesse et des Sports», assure l’un des porte-parole des conseillers en sport.