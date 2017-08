Mission délicate pour les Verts !

Réagissez

Une grande responsabilité pèse sur Darfalou et les...

La bande de Lucas Alcaraz sera dans la même configuration de jeu que lors du premier match joué à Constantine, samedi dernier.

Elle sera obligée de gagner face aux Libyens, qui ont déjà un pied au Kenya après leur succès 2-1 lors de la première manche. La victoire par plus de deux buts sera la seule alternative qui pourrait permettre aux Verts de se qualifier à leur seconde phase finale du CHAN après celle de 2011. Conscients qu’ils sont passés complètement à côté de leur sujet lors de la première manche, Badrane et ses camarades veulent se racheter ce soir et se qualifier.

C’est ce qui ressort des déclarations des joueurs mercredi avant leur départ pour Sfax. Ainsi, le buteur du match aller, Ouassama Darfalou, a tenté d’expliquer l’échec du premier match en rappelant que dix jours de préparation étaient insuffisants pour aller défier la Libye alors que les joueurs revenaient tout juste de vacances. Toutefois, il a ajouté : «Nous avons bien préparé le match retour contre la Libye et nous jouerons avec la ferme intention de réussir un bon résultat qui nous qualifiera à la phase finale du CHAN. Je suis conscient qu’en notre qualité d’attaquants, nous aurons une grande responsabilité lors de ce match retour, car ce sera à nous de marquer les buts nécessaires pour assurer la qualification et, personnellement, je compte bien répondre présent. J’espère que les vacanciers algériens qui se trouvent actuellement en Tunisie viendront nombreux pour nous encourager, car nous aurons grand besoin de leur soutien.»

Son coéquipier Hicham Chérif El Ouazzani dira, pour sa part : «La défaite au match aller nous a profondément affectés, surtout que la rencontre s’était jouée chez nous. Nous avons déçu notre public et le moral était au plus bas, mais l’entraîneur a trouvé les mots justes pour nous redonner confiance. Il nous a rappelé qu’il reste un match retour, pendant lequel nous pourrons inverser la tendance et c’est justement ce que nous comptons faire. Nous irons à Sfax avec la ferme intention de rectifier le tir et décrocher notre billet qualificatif.» Le coach Lucas Alcaraz devrait, par ailleurs, opérer des changements dans le onze qui va aborder le match de ce soir, surtout que de nombreux titulaires avaient fortement déçu lors de la première manche jouée à Constantine.