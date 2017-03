Mise à jour. MCA 1 - JSK 1 : Le titre s’éloigne pour le Doyen

Réagissez

Les Canaris auraient pu repartir avec les 3 points

Stade du 5 Juillet (Alger)

Arbitres : Aouina S., Aouina F., Bouamra

Buts : Derradja (77’) MCA - Boulaouidat (81’) JSK

Averts : Cherif El Ouazani, Mebarakou (MCA). Ferhani, Guemroude, Boulaouidat (JSK)/

MCA : Chaouchi, Bedbouda (Cherif El Ouazzani 38), Hachoud, Bouhenna, Mebarakou, Kacem-Mehdi, Karaoui, Zerdab (Gourmi 57’), Nekkache, Aouedj (Mansouri 71’), Derrardja

Entr. : Mouassa

JSK : Asselah, Guemeroud, Ferhani, Berchiche, Rial, Raiah (Benaldjia 46’), Mebarki (Boulaouidat 76’), Yattou, Aiboud, Izerghouf (Oukaci 93’)

Entr. : Rahmouni et Moussouni

Le Mouloudia d’Alger a raté une belle opportunité de rattraper son retard sur le leader, l’ES Sétif battu au même moment par le CR Belouizdad,. Le Doyen a, en effet, concédé hier, au stade du 5 Juillet, un match nul lors du clasico face à la JS Kabylie, dans le cadre de la mise à jour du championnat de la Ligue 1 (16e j).

Le MCA peut même s’estimer heureux de récolter un point, dans un match où les Canaris ont raté l’occasion de décrocher leur premier succès de cette phase retour du championnat, au vu de la physionomie de la partie. Acculée en raison de leur position peu enviable au classement avec une place d’avant-dernier, la JSK affichera d’entrée jeu ses intentions de gagner ce clasico. Dominant son adversaire du jour dans son antre du 5 Juillet, les attaquants de la JSK se créeront une multitude d’occasions sans pour autant parvenir à ouvrir la marque. Dominés, les Algérois se contenteront de repousser les attaques de la JSK, et il a fallu attendre la fin du premier half pour voir les deux premières occasions nettes du MCA, avec notamment ce but tout fait raté par Bouhenna (45’+1) alors qu’il était seul face au portier Asselah.

La seconde période sera entamée comme la première, avec un pressing constant des attaquants de la JSK, avant que les débats ne s’équilibrent peu après l’heure de jeu. C’est à ce moment précis que les Algérois parviennent, sur balle arrêtée, à ouvrir la marque, contre le cours du jeu, sur un coup franc magistral de Derradja (77’). Un avantage de courte durée pour le MCA, puisque Boulaouidat, qui venait de faire son entrée, réussit à mettre les pendules à l’heure, quatre minutes plus tard. Le score ne changera pas, malgré les quelques offensives des Canaris en fin de match, qui auront visiblement beaucoup de regrets d’avoir raté une victoire à leur portée..