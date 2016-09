Réagissez

Le sélectionneur algérien, Milovan Rajevac, a dévoilé hier, lors d’un point de presse tenu au complexe olympique Mohamed Boudiaf, la liste des 24 joueurs qui affronteront, le 9 octobre, le Cameroun au stade Tchaker de Blida.

Le coach algérien a convoqué 24 éléments qui prendront part au premier match des éliminatoires du Mondial 2018, prévu en Russie. Trois éléments sont d’ores et déjà out pour ce rendez-vous ; il s’agit de Bentaleb (suspendu), Mandi (blessé) en plus de Benzia, non convoqué. Afin de compenser ces défections, l’entraîneur national a fait appel Khoualed, déjà sélectionné par le passé. Le gardien du MO Béjaïa, retenu pour la première fois, prendra la place de Doukha.

C’est une juste récompense pour celui qui a mené son équipe en finale de la Coupe de la CAF. Par ailleurs, Milovan Rajevac n’a pas jugé utile de convoquer Bensabaïni, bien que celui-ci soit titulaire avec son club et que l’EN a toujours un problème dans l’axe de sa défense. Deux éléments feront leur retour en sélection, il s’agit de Feghouli et Ghezzal, qui étaient blessés. Le nouveau patron des Verts avait réussi son baptême du feu avec la sélection nationale au début du mois septembre avec la facile victoire devant le Lesotho (6-0) pour le compte des éliminatoires de la CAN-2017.

La qualification pour le Mondial sera plus difficile dans le groupe B composé, en plus de l’Algérie, du Cameroun, du Nigeria et la Zambie. Les Verts passeront un véritable test face aux Camerounais le 9 octobre prochain en affrontant les Lions Indomptables, sept fois qualifiés à un Mondial et que l’Algérie n’a jamais battus en match officiel. Le sélectionneur national a déclaré à ce propos : «J’espère que les choses seront différentes avec moi et que nous réussirons à mettre un terme à cette suprématie camerounaise.

Ce sera un stimulant supplémentaire pour nous afin de l’emporter.» Même s’il mise sur une victoire en louant les qualités offensives de sa sélection, l’entraîneur serbe insiste pour que ses joueurs assurent derrière, en évitant d’encaisser des buts. Le match se jouera le 9 octobre, à 20h30, au stade Mustapha Tchaker de Blida.