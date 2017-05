Messi offre le trophée à Luis Enrique pour son départ

Réagissez

Virevoltant Lionel Messi ! L’Argentin a donné le tournis à Alaves samedi en finale de Coupe du roi (3-1) et sauvé la saison du FC Barcelone avec un 29e trophée dans cette compétition, offrant une sortie en beauté à son entraîneur Luis Enrique.

Buteur (30’), impliqué sur le but de Neymar (45’) et passeur décisif sur celui de Paco Alcacer (45’+3), Messi s’est montré trop fort pour le Deportivo Alaves au stade Vicente-Calderon de Madrid. Le modeste club basque avait certes égalisé sur un coup franc splendide du Français Theo Hernandez (33e), mais cela n’a pas suffi pour empêcher Luis Enrique d’achever ses trois ans de mandat avec 9 trophées sur les 13 possibles. «Ce titre signifie que nous avons bien fait les choses. Pendant ces trois ans, nous avons eu un rendement impeccable», a commenté l’entraîneur, disant partir «avec la satisfaction du devoir accompli». Cette coupe du roi, la troisième consécutive pour le Barça, n’effacera certes pas une dernière saison très irrégulière pour les Catalans. Mais le technicien asturien (47 ans) a fini son bail en vainqueur. Alors que son remplaçant devrait être, selon la presse, l’entraîneur de l’Athletic Bilbao Ernesto Valverde, Luis Enrique a rendu service à ce dernier : Valverde laisse Bilbao, 7e de Liga, qualifié en Europa League grâce à ce succès du Barça. Quel qu’il soit, le successeur de Luis Enrique aura fort à faire. D’abord pour égaler cette moisson de trophées, ensuite pour débuter son mandat au mois d’août par deux clasicos face au Real Madrid de Zinedine Zidane en Supercoupe d’Espagne...

Signé Theo

Mais le meilleur atout de tout technicien du Barça reste Lionel Messi, encore une fois au rendez-vous d’une finale. L’Argentin avait pourtant vu sa semaine perturbée par la confirmation par la Cour suprême espagnole de sa condamnation pour «fraude fiscale». Mais comme toujours, La Puce a rebondi. C’est Messi qui a ouvert le score (30’) dans un match compliqué, où Alaves s’échinait à réduire les espaces en défense. Après un une-deux avec Neymar, le quintuple Ballon d’or a décoché une frappe enroulée au ras du poteau, sa «spéciale» (30’). Mérité pour le Barça, mais cruel pour Alaves, qui venait de passer tout près de l’ouverture du score sur une frappe d’Ibai Gomez qui avait trouvé le poteau et longé la ligne de but (27’). Peu après, le jeune Theo Hernandez (19 ans) a signé un bijou. Son somptueux coup franc a trouvé la lucarne de Cillessen (33’) et offert une éphémère égalisation à Alaves. Quel but ! Et quelle histoire pour Theo, dont le transfert au Real Madrid est annoncé comme imminent ! Le voilà marquant un but face au grand rival du Real et dans le stade de l’Atletico Madrid, son club formateur, qu’il s’apprête à quitter.



L’adieu au Calderon

Mais cela n’a pas changé l’histoire de ce match : en trois minutes, juste avant la pause, le Barça a assommé Alaves. Il y a d’abord eu un décalage de Messi pour André Gomes, entré en jeu comme latéral droit improvisé après la sortie sur blessure de Javier Mascherano (10’). Le milieu portugais a adressé un centre rasant repris par Neymar (45’) et l’attaquant brésilien est allé embrasser au bas de la tribune son compère uruguayen Luis Suarez, suspendu. Puis, Messi en a rajouté une couche. L’Argentin a signé un de ses habituels slaloms et a servi Alcacer, qui a mis le ballon au fond (45’+3). Avec 3-1 à la mi-temps, cela faisait beaucoup pour les Basques. Et les Catalans, nettement supérieurs, ont pu déployer toute leur palette technique en seconde période. En cela, le but de Deyverson annulé pour hors-jeu (71’) n’a été qu’une péripétie. Etrange situation, le stade Vicente-Calderon était loin d’être plein pour cette finale.

Ce qui est dommage pour l’ultime adieu à l’enceinte de l’Atletico, dont c’était le dernier match officiel avant démolition. Mais au coup de sifflet final, la moitié barcelonaise du stade a pu chanter à pleins poumons à la gloire de Messi et de Luis Enrique. Un duo qui lui a apporté tant de joies.