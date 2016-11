Réagissez

A la veille de la rencontre de l’EN algérienne de football face à son homologue du Nigeria dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a transmis un message de félicitations et de soutien : «Il m’est particulièrement agréable de vous transmettre mes vifs et chaleureux encouragements. Je suis persuadé que vous donnerez, comme d’habitude, le meilleur de vous-mêmes et je reste convaincu que tous les efforts seront déployés tout au long de cette compétition par tout un chacun pour atteindre le meilleur résultat et être les dignes ambassadeurs de notre cher et glorieux pays. Encore une fois, je vous souhaite plein succès», pouvait-on lire, hier, dans le communiqué transmis au président de la FAF, Mohamed Rarouraoua.