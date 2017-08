Réagissez

La judokate Meriem Moussa (-52 kg) a été éliminée, hier, lors du deuxième tour des Championnats du monde qui se déroulent à Budapest en Hongrie (28 août – 3 septembre).

L’Algérienne a été battue par la Polonaise Agata Perenc. Au premier tour, celle-ci s’était imposée face à Christiane Legentil (île Maurice), alors que son adversaire du second tour, Perenc, était exempte. Il faut rappeler, par ailleurs, que l’autre Algérien qui est entré en lice hier également, Houd Zourdani (-66 kg) a déclaré forfait. Même si la Fédération algérienne de judo (FAJ) n’a pas jusque-là communiqué là dessus, il s’agit vraisemblablement du refus du judoka algérien d’affronter l’Israélien Shmailov Baruch. L’Algérie avait participé à ces Championnats du monde avec 10 judokas, à savoir Zourdani Houd, Djeddi Oussama, Benamadi Abderrahmane, Bouyacoub Lyes, Temmar Nadjib, Moussa Meriem, Tariket Ratiba, Bellakehal Souad, Ouallal Kaouthar et Asselah Sonia. Aujourd’hui, ce sera au tour de Djeddi Oussama (-73 kg) et Tariket Ratiba (-57 kg) d’entrer en lice. Djeddi débutera face au Portugais Nuno Saraiva, alors que Tariket sera opposée à la Sénégalaise Ndeye Oumy Camara.