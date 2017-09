Meriem Mebarki L’étoile montante de l’escrime DZ

Réagissez

Meriem Mebarki, une jeune escrimeuse de 14 ans, a déjà participé à plusieurs compétitions nationales et internationales en 2016. Son objectif pour 2020 : se qualifier aux Jeux olympiques. Rencontre avec cette jeune athlète aux rêves plein la tête.

L’escrime, Meriem, 14 ans, l’a découvert lors des Jeux olympiques de 2012. «Cette discipline m’a longtemps intriguée. Curieuse, un jour je suis allée à la salle d’escrime avec mon père. A ce moment-là, j’ai pu voir des athlètes s’entraîner. J’ai alors tout de suite été attirée par leurs tenues et leurs armes.

Ce fut comme un coup de foudre, j’ai tout de suite aimé cette discipline. En sortant de la salle, j’ai demandé à mon père de m’y inscrire et j’y suis depuis.» Avant de pratiquer l’escrime, Meriem faisait de la natation. C’est donc une sportive accomplie. Côté condition physique, Meriem est plutôt au top de sa forme. «Je m’entraîne quotidiennement, sauf le dimanche. Les week-ends c’est biquotidien. Concernant la préparation physique, c’est auprès de mon préparateur physique que je l’effectue.

Pour ce qui est de la technique, je prends des leçons d’escrime avec mes entraîneurs. Grâce à eux, j’ai beaucoup appris et progressé.» N’allez pas croire que Meriem suit un régime alimentaire draconien. C’est simple, elle assure qu’elle mange normalement à la maison, sans excès évidemment. En dehors des heures d’entraînements, Meriem est une collégienne ordinaire. Cependant, cela n’est pas toujours facile de concilier les deux. «C’est toujours un peu compliqué de balancer entre mes études et mon sport», confie-t-elle.

Choix

Meriem a cependant un avantage considérable : elle habite à proximité de son lieu d’entraînement et son collège est tout près de chez elle. «L’emplacement de mon chez-moi me permet de jongler entre les deux activités. Mon temps, je l’utilise à bon escient. Mon programme est le suivant : école toute la journée. Puis à 18h, direction salle d’entraînement jusqu’à 20h. En rentrant le soir à la maison, j’ai à peine le temps de faire mes devoirs. C’est vraiment dur, mais c’est mon choix et je l’assume pleinement.

Il était hors de question de choisir entre mes études et mon sport. Les deux sont importants et pour l’instant, j’arrive à tenir le rythme et je compte bien continuer sur cette voie», avoue l’athlète. Côté palmarès, celui de Meriem est bien fourni. Entre 2013 et 2014, elle a participé aux championnats d’Algérie, catégorie benjamin. En 2015, elle a pris part au Championnat arabe en Jordanie où elle a obtenu une médaille d’argent dans la sélection minime.

Elle a réussi aussi à arracher deux médailles lors du tournoi de Monastir en Tunisie. Une médaille d’or dans la catégorie minime et une médaille argent dans la catégorie benjamin. En 2016, elle triomphe en tant que championne d’Algérie minime, cadet, et senior. Deuxième place junior. C’est d’ailleurs lors de cette même année que Meriem a vécu des moments exceptionnels dans sa carrière.

Jeux Olympiques

En effet, en 2016, elle participe aux Championnats de la Méditerranée où elle décroche la deuxième place en minime. En janvier 2017, elle participe à la Coupe du monde senior, organisée en Algérie, avec de grandes athlètes où elle a réussi à passer au deuxième tour. Il faut croire que 2016 a été l’année de Meriem, car elle a aussi participé au Championnat d’Afrique au Caire, où elle a remporté la médaille d’argent par équipe. Et son ascension ne s’arrête pas là. En juin 2017, elle a participé au Championnat d’Afrique au Caire. Suite à cette succession de compétitions, Meriem a pu profiter d’un temps de répit. «J’ai eu droit à un mois de pause. J’ai repris les entraînements à la mi-juillet.

Pour l’instant, on est en pleine préparation physique. J’ai un planning d’entraînement à respecter et des entraîneurs à disposition pour veiller à ce que tout se déroule bien». A 14 ans, Meriem débute sa carrière. Des modèles à suivre, elle en a deux : Lee Kiefer, une escrimeuse américaine en fleuret, et l’Italienne Valentina Vizzali. Cependant, Meriem regrette que ce sport ne soit pas aussi populaire que les autres. «Heureusement que depuis l’organisation de la Coupe du monde de fleuret féminin senior en Algérie, l’escrime est devenu plus médiatisé.

De plus, je tiens à porter à la connaissance de tous que le jeune président de la Fédération algérienne d’escrime, Raouf Salim Bernaoui, a donné un nouveau souffle à cette discipline en mettant en avant les jeunes talents dans les trois armes : fleuret, sabre et épée et en utilisant les moyens mis à disposition. Donc, côté prise en charge, je ne me plains pas trop.» Par ailleurs, cette dernière ne cache pas son envie de participer et éventuellement être médaillée aux Jeux olympiques, où elle rêverait de hisser l’emblème national.