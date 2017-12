Mercato hivernal : Quatre recrutements au lieu de trois pour les Ligues 1 et 2

Réagissez

La réunion du bureau fédéral de la...

La réunion du bureau fédéral de la Fédération a donné lieu à plusieurs décisions

Les clubs dits professionnels des Ligues 1 et 2 pourront procéder au recrutement de quatre joueurs et non pas trois durant ce mercato hivernal.

La décision a été prise, hier, par la Fédération algérienne de football (FAF) lors de la réunion de son bureau fédéral, répondant ainsi en partie à une doléance des dirigeants de ces clubs. Ces derniers avaient réclamé de porter le nombre de ces transferts de trois à cinq. «Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 remplissant les conditions (situation financière vis-à-vis de la CRL) sont autorisés à recruter jusqu’à 4 joueurs durant le mercato dans la limite des 27 licences (Ligue 1) et 25 licences (Ligue 2) qui leur sont dévolues», a indiqué la FAF. Bien évidemment, les clubs qui cumulent plus de dix millions de dinars de dettes (un milliard de centimes), n’auront pas le droit de recruter des joueurs jusqu’à assainissement de leurs situations vis-à-vis de la CRL. Plusieurs clubs sont dans cette situation. Au début du mois passé, des informations avaient fait état de 15 clubs endettés, sur un total de 32. Le mercato hivernal, qui durera un mois, a débuté le 16 décembre. Pour ce qui est des aspects disciplinaires, le BF a entériné la proposition faite par le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, de porter le nombre d’avertissements, avant toute sanction par le huis clos, de deux à trois. Les instances en charge du football national voudraient apparemment, en prenant cette décision, diminuer au minimum le nombre de matchs qui se jouent sans le public. Si la FAF et la LFP n’ont pas encore trouvé de moyens de dissuasion plus efficaces, il n’en demeure pas moins que le huis clos pose problème, notamment au détenteur des droits. D’autres décisions ont également été prises par les membres du bureau fédéral, comme celle relative à la dotation en équipements qui sera accordée aux clubs qualifiés en coupe d’Algérie et qui a été fixée à 150 000 DA (15 millions de centimes). A noter que le membre du BF, Djahid Zefizef, a été déchargé de sa mission de président de la commission des finances de la FAF en raison de «ses obligations professionnelles». Il a été remplacé par Rachid Gasmi. Par ailleurs, Messaoud Koussa, ancien président de la commission d’arbitrage, a intégré la commission de coordination avec les ligues.



Abdelghani Aïchoun