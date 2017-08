Réagissez

Le transfert probable dès cet été de l’international algérien de Leicester, Riyad Mahrez, n’en finit pas d’évoluer avec des rebondissements interminables, au point de devenir un véritable feuilleton à moins de trois semaines de la clôture du marché des transferts en Europe.

Annonçant son départ de Leicester, Mahrez, qui a vu son souhait de rejoindre les Gunners d’Arsenal tombé à l’eau, était certain de rejoindre l’AS Rome, avant de déchanter avec la direction des Foxes qui a repoussé plusieurs offres du club italien. La Roma donnée comme une piste écartée il y a quelques heures, son directeur sportif, Monchi, relance les débats en déclarant, mardi soir en conférence : «Je suis optimiste de nature, la vérité c’est que la Roma fait tout son possible pour acquérir le joueur. Cela en ferait le joueur le plus cher de l’histoire de la Roma. Je n’ai pour l’instant aucun écho positif de l’autre partie. Notre offre est conséquente, mais nous regardons d’autres profils.» Une sortie qui dénote bien l’intérêt des Romains pour Riyad Mahrez, au point de surenchérir à trois reprises sur leur offre «historique», selon Monchi, sans pour autant conclure ce transfert. Entre-temps, un nouveau prétendant vient d’entrer en lice pour s’attacher les services de l’Algérien. Il s’agit de l’Inter Milan, dont les dirigeants auraient même rencontré les responsables des Foxes, selon la presse spécialisée italienne. C’est dire qu’à moins de trois semaines de la fermeture du mercato estival, dont le départ de l’Algérien de Leicester était quasi certain, est loin d’être acquis.