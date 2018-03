Mémorial Bensenada aujourd’hui

Réagissez

La ville de Sidi Bel Abbès abritera, aujourd'hui, le premier mémorial de l'ex-président de l'USMBA, Djillali Bensenada.

Un comité est formé par des amis et proches du défunt, à leur tête Megherbi Abbès. L'ancien joueur de l'USMBA, du NADIT et ex-secrétaire général de l'USMBA sous l'ère de son ami feu Bensenada, s'est attelé depuis des semaines à l’organisation de cet événement. Le premier rendez-vous fixé par les organisateurs ce matin est l’accueil des différents hôtes et participants au sein de l'agréable cadre de la maison des avocats, sise dans l'ex- Village américain, où sont attendus les présidents de club, les anciens internationaux et autres personnalités civiles et politiques.

Est prévu pour l’après-midi un match de gala qui regroupera l'USMBA 1990/91 avec ses anciens détenteurs et son ex-staff technique, Abdi Djillali, El Kadi Abbès contre les anciens internationaux d'Algérie, et ce, dans le vieux stade des Trois Frères Amarouch, rénové dernièrement. Rappelons que l’USMBA avait remporté son unique coupe d’Algérie sous la présidence de feu Bensenada Djillali. On mentionnera que Bensenada Djillali est une grande figure qui a marqué son passage à l'USMBA, et dont les amis ont décidé d'organiser ce mémorial qui sera cyclique.

Après le match de gala, une cérémonie en l'honneur des participants est prévue à l’hôtel Beni Thala, en présence des membres de la famille du défunt. Cet événement a suscité un engouement particulier à Sidi Bel Abbès, surtout après le tirage au sort de la coupe d’Algérie, où les fans du club rêvent d’une deuxième finale. «Mais avant cette aspiration légitime, le maintien du club phare au sein de l'élite est la priorité de l'heure», soulignent les techniciens en place, à leur tête Cherif El Ouazzani, qui exige la concentration sur le prochain match de championnat à domicile devant le NAHD, avant de songer à la demi-finale.