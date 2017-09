Mémoire sélective

Réagissez

Le raffut orchestré à l’occasion de la visite en Algérie de l’ex-DTN de la Fédération française de football obéissait à un agenda pensé par des forces partisanes du statu quo et exécuté par les affidés de la servitude volontaire.

Que n’a-t-on dit, écrit sur François Blaquart qui a présidé la réunion de la DTN française en 2011 au cours de laquelle a été préconisée la politique des quotas discriminatoire à l’égard des jeunes footballeurs de l’Hexagone qui n’étaient pas de souche française.

La venue à Alger de l’ex-DTN de la 3F a pris des allures de scandale alors que rien de tel ne s’est produit lors de ses deux visites officielles effectuées en Algérie à l’invitation de la Fédération algérienne de football (FAF) en 2012 et 2014. Pourquoi rien n’a été dit à l’époque alors que l’épisode de l’affaire des quotas était d’actualité ? Deux visites successives qui n’ont provoqué ni émoi, ni vive protestation. Ce qui était admis en 2012 et 2014, ne l’est plus en 2017 ? La mémoire est sélective à ce point ?

Lorsque la DTN française avec à sa tête François Blaquart s’est exprimée sur la politique des quotas (2011), ici et là des voix s’étaient élevées pour protester énergiquement. Y a-t-il eu une réaction similaire lorsque la Fédération algérienne s’est opposée à la présence de joueurs africains, spécialement, en Algérie ? La mesure est passée comme une lettre à la poste.

Avant la CAN-2017, une délégation de la CAF s’est déplacée en Algérie pour inspecter les installations sportives et les autres infrastructures dans le cadre de l’étude des dossiers de candidature à l’organisation de la CAN. La mission cafienne était conduite par le Malien Diakité que la FIFA avait suspendu pour 3 ans de toute fonction et activité liée au football pour fait avéré de corruption. Il a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports sans que personne ne trouve rien à y redire.

L’épisode François Blaquart témoigne, si besoin est, de l’acharnement dont certains individus font preuve pour saboter ce qui reste du football algérien.