Déjà qualifiés, comment évaluez-vous votre parcours ?

Je crois que le Sénégal a montré un très bon visage jusqu’à maintenant. Nous avons disputé deux matches ponctués par deux victoires. Maintenant, nous sommes qualifiés, mais cela ne veut pas dire que nous allons nous relâcher. Nous avons une rencontre importante face à l’Algérie et nous ferons le maximum pour enchaîner une troisième victoire.



Et l’Algérie ?

Je crois qu’elle est dans une très mauvaise passe. Cela fait partie du football, mais je reste persuadé que cette équipe va rebondir. L’Algérie possède de très bonnes individualités, mais il faudrait qu’elles soient au service de l’équipe. Je sais que les joueurs algériens sont conscients de ce qui les attend. Je reste persuadé qu’ils vont tout faire pour gagner et gardent l’espoir de se qualifier. Je suis confiant quant à leurs capacités de rebondir.



Comment aborderez-vous ce match face à l’Algérie ?

L’Algérie est une très bonne équipe, capable de sortir un grand match. Elle mérite le respect. Nous allons tout faire pour bien préparer le match pour gagner et faire plaisir à notre peuple.



Vous avez donc toujours l’esprit de revanche de la dernière édition…

Pas du tout. Nous ne calculons pas et nous ne regardons pas l’identité de l’adversaire. Nous respectons toutes les équipes et nous allons faire en sorte de gagner et de bien préparer les quarts de finale.