Meilleur joueur de la Fifa 2016 : l'Algérien Riyad Mahrez parmi les 23 nommés

Le milieu international algérien de Leicester City (Premier league anglaise) Riyad Mahrez a été nommé pour le prix du The Best -Joueur de la FIFA 2016- dont le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie des FIFA Football Awards qui aura lieu à Zurich le 9 janvier 2017, a indiqué vendredi l'instance internationale.

Le joueur algérien, auteur d'une excellente saison 2015-2016 couronnée par un titre de champion avec les Foxes et désigné meilleur joueur de la Premier league par ses paires, figure également dans la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or France Football 2016.

Le lauréat du prix The Best - Joueur de la FIFA 2016 sera déterminé par un processus où 50% du résultat proviendra des choix des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales du monde entier.

Les 50% restants seront répartis entre le résultat d'un vote public en ligne et les votes d'un groupe de plus de 200 représentants des médias issus des six confédérations.

La procédure de vote pour désigner les meilleur(e)s joueurs et joueuses, ainsi que les meilleurs entraîneurs débutera le 4 novembre pour s'achever le 22 novembre.

Liste des 23 joueurs nommés :

Sergio Agüero (Argentine/Manchester City), Gareth Bale (Galles/Real Madrid), Gianluigi Buffon (Italie/Juventus), Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City), Antoine Griezmann (France/Atlético Madrid), Zlatan Ibrahimovic (Suède/Paris Saint-Germain/Manchester United), Andrés Iniesta (Espagne/FC Barcelone), N'Golo Kanté (France/Leicester City/Chelsea), Toni Kroos (Allemagne/Real Madrid), Robert Lewandowski (Pologne/FC Bayern Munich), Riyad Mahrez (Algérie/Leicester City), Lionel Messi (Argentine/FC Barcelona), Luka Modric (Croatie/Real Madrid), Manuel Neuer (Allemagne/FC Bayern Munich), Neymar (Brésil/FC Barcelone), Mesut Ozil (Allemagne/Arsenal), Dimitri Payet (France/West Ham United), Paul Pogba (France/Juventus/Manchester United), Sergio Ramos (Espagne/Real Madrid), Alexis Sanchez (Chili/Arsenal), Luis Suarez (Uruguay/FC Barcelone), Jamie Vardy (Angleterre/Leicester City).