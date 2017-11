Réagissez

La CAF a rendu publics, hier, les noms des 30 joueurs nominés pour le titre de «meilleur joueur africain de l’année». Yacine Brahimi (FC Porto) est le seul Algérien présent sur cette liste, contrairement à l’année passée où il y en avait trois (Mahrez vainqueur, Slimani et Soudani). L’Algérien sera en lice contre, entre autres, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia), le Sénégalais Sadio Mane (Liverpool) ou encore l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool).

Dans la liste pour le trophée de «Joueur de l’année basé en Afrique», il y a trois Algériens, en l’occurrence les Usmistes Rabie Meftah et Oussama Derfalou et le Mouloudéen Faouzi Chaouchi. La soirée de gala des CAF Awards est prévue le 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana.