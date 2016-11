Mehdi Mostefa : «L’Algérie dans une situation compliquée»

Réagissez

L’ex-international algérien de Bastia (Ligue 1 française), Mostefa Mehdi, a estimé hier que la sélection algérienne de football était dans une situation «compliquée» après sa défaite devant le Nigeria (3-1) à Uyo en qualifications du Mondial 2018, mais que rien n’est encore perdu. «C’est compliqué.

Je suis cela de près, j’y ai vécu de belles années. Je leur envoie des messages de soutien avant chaque match. Le Nigeria a déjà cinq points d’avance donc la situation est difficile», a déclaré Mostefa dans un entretien accordé à France football.

La sélection algérienne partage avec la Zambie la dernière place du groupe B avec un seul point à l’issue de la deuxième journée des qualifications de la Coupe du monde 2018. Le Nigeria, avec deux victoires, trône en tête (6 points) devant le Cameroun (2 points). «Mais il reste des points à prendre et tant qu’il y a de l’espoir... Et puis on peut s’attendre à tout avec les Algériens. Il ne faut pas baisser les bras mais continuer. Je leur souhaite tout le bonheur. Les voir en Russie en 2018 serait magnifique», a ajouté Mostefa qui n’a plus été convoqué en sélection nationale depuis la fin du Mondial 2014 au Brésil. Lors de la troisième journée des qualifications prévue fin août 2017, l’Algérie se rendra à Ndola pour affronter les Chipolopolo de Zambie, alors que le Nigeria accueillera le Cameroun. Le premier du groupe se qualifiera pour le Mondial russe.