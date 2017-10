Mehdi Abid Charef, d’une présélection à la grande consécration

Réagissez

Après plusieurs rencontres dirigées de main de maître, et en lui confiant la direction de la finale de la Coupe du monde U17, la Commission des arbitres de la FIFA vient de confirmer l’énorme potentiel que recèle notre compatriote arbitre international Mehdi Abid Charef. En effet, avec son arbitrage sûr, un coup de sifflet pur, sur le terrain même souriant, il n’accepte pas que ses décisions soient discutées ou qu’il soit approché, affichant même un profil dur, Abid Charef est devenu un arbitre mûr et prêt à toutes les grandes missions internationales futures. Car comme à la manière de Kipling, si on réunit ces critères : quand on s’est bien initié à la passion arbitrale familière (l’ancien arbitre titré Youcef Abid Charef n’est autre que le père de Mehdi), qu’on est de bonne moralité et d’intention sincère, sans changer de ses bonnes manières, on ne cesse de développer un arbitrage convaincant et clair, se forgeant un nom avec du caractère, toujours avec ce trait autoritaire et on atteint avec succès des objectifs et étapes intermédiaires. Sans aucun doute, on se présente comme un candidat très solide et incontournable comme arbitre sur qui comptera la Commission des arbitres de la FIFA avec toute sa haute sphère lors de la prochaine grande manifestation planétaire. C’est ce que vient de réussir avec brio notre arbitre international Mehdi Abid Charef où il a tout réussi pour mériter d’être au Mondial 2018 en Russie. La rigueur, la foi, la conviction, l’honnêteté sous une trame de compétence comme contours, finissent toujours par payer un jour.



Bonne continuation Mehdi !