Taoufik Makhloufi qui avait annoncé après la finale du 1500 m des JO de Rio sa participation au meeting de Berlin (Allemagne), prévu aujourd’hui, ne figure pas sur la liste de départ du 800 m. Makhloufi qui a terminé 2e (1’42’’98) à Paris, a fait l’impasse sur Berlin pour mieux récupérer en prévision du 1500 m de la réunion de Bruxelles le 9 septembre. La course du 800m du meeting de Berlin sera marquée par la présence du Kenyan David Rudisha, l’homme le plus rapide du monde sur cette épreuve, recordman du monde (1’40’’ 91) et champion olympique 2016.