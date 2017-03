Medouar, le candidat surprise

Réagissez

La commission électorale de la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé, hier, de reporter l’AG élective au 27 avril prochain, et d’arrêter de facto de nouvelles dates (du 13 au 28 mars à minuit) pour le dépôt des dossiers de candidature pour la présidence de la FAF et du bureau fédéral (liste commune), avant de se raviser, suite à l’intervention du ministère.

Au-delà de cette rocambolesque histoire de report de l’AG élective de la FAF, il est notable de signaler que la prorogation, la veille des délais de dépôt des dossiers de candidatures de quelques heures, avant-hier dimanche, alors qu’un seul candidat avait déposé, officiellement, son dossier pour briguer le poste de président de la FAF, en l’occurrence Kheireddine Zetchi, a donné lieu à une candidature surprise de dernière minute : celle de l’actuel porte-parole et néanmoins homme fort de la formation de l’ASO Chlef, Abdelkrim Medouar.

Ce dernier s’est présenté comme candidat aux élections de la FAF avec une liste de 12 membres postulant aux postes de membres du bureau fédéral. Une candidature déposée, officiellement, un quart d’heure seulement avant l’heure butoir (dimanche soir, ndlr) et par mail, comme confirmé par le concerné lui-même, en l’occurrence Abdelkrim Medouar à El Watan : «J’ai effectivement déposé le dossier de ma candidature et celui des 12 membres postulant pour le bureau fédéral, dimanche soir, plus précisément à 23h45», annonce le porte-parole de l’ASO.

Une décision qui a surpris plus d’un, surtout que Medouar n’avait à aucun moment affiché des intentions de briguer la présidence de la FAF. D’ailleurs, le fait d’avoir déposé sa candidature à un quart d’heure seulement du premier délai dénote bien que la décision de se présenter a été prise à la dernière minute, pour ne pas dire dans la précipitation.

D’aucuns diront que c’était pour contrecarrer la candidature unique de son homologue du PAC, Kheireddine Zetchi. Interrogé au sujet de ses motivations en postulant pour la présidence de la FAF le jour même de la date butoir, Abdelkrim Medouar avoue : «C’est au moment qu’on a su qu’il n’y avait qu’un seul candidat pour la présidence de la FAF, que j’avais décidé de me présenter. J’ai tout de suite entamé des consultations avec le soutien de plusieurs présidents de club, mais aussi des présidents des ligues régionales et de wilayas des quatre coins du pays, avant de ficeler une liste. C’est ce qui explique aussi notre décision d’avoir déposé le dossier tard dans la soirée de dimanche.»

Candidat donc aux élections de la FAF de lundi prochain, Abdelkrim Medouar a déposé sa candidature, accompagnée d’une liste de 12 membres qui postulent en sa compagnie pour les 12 sièges du bureau fédéral. Une liste comportant plusieurs personnalités du football national, et pas des moindres, comme l’avait fait quelques heures, avant lui, le premier candidat, Kheireddine Zetchi, histoire de conforter les chances de Medouar d’être élu à la tête de la FAF.

Des présidents et responsables de clubs de l’élite figurent dans cette liste, à l’image de Mohand Chérif Hannachi, le président de la JSK, en passant par Omar Ghrib et Oumamar Larbi, respectivement DG de la SSPA du MC Alger et de l’ASM Oran. Deux anciens internationaux et ancien président de club figurent également dans cette liste : il s’agit de Lakdar Belloumi et Abdelhakim Serrar. Des présidents de ligues régionales et de wilayas complètent ladite liste, qui devra donc passer par la commission de candidatures pour validation, dans les toutes prochaines heures, après le maintien de l’AG élective à sa date initiale.